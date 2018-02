Sogra é acusada de dar quatro tiros em nora grávida Grávida de quatro meses, a dona de casa Francineli Alves Lira Neves, de 28 anos, levou quatro tiros, no dia 27, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Os disparos teriam sido feitos pela sogra dela, Elza Maria da Costa Neves, de 58 anos, e o crime teria sido tramado pelo marido de Francineli, o motorista Emerson Rogério Neves, de 38. Anteontem, a polícia encaminhou para a Justiça inquérito para apurar o atentado.