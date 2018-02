Sócio da Kiss tem alta de hospital e é levado para penitenciária

Perícia. Técnicos do Instituto-Geral de Perícias (IGP) passaram quatro horas ontem entre os escombros da boate Kiss para analisar e recolher mais materiais que possam ajudar a esclarecer as causas do desastre.

A equipe vasculhou o que sobrou do palco em busca de restos do artefato usado para o show pirotécnico que deu início ao fogo, durante uma das músicas da banda Gurizada Fandangueira, que se apresentava quando o fogo começou. A suspeita é de que o vocalista acendeu um sinalizador e as chamas atingiram o teto da boate. Peritos não comentaram o resultado da busca. / E.O.