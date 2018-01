A Sociedade Amigos de Vila Matilde é uma parte intrínseca no crescimento do bairro e soma mais de meio século de trabalho a favor dos moradores e da região. Encabeçou reivindicações pela instalação da primeira linha de ônibus no local, ajudou a construir quadras de esporte e conquistou três vezes o título do carnaval de rua de São Paulo. Saiba mais sobre sua história.