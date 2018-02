'Sobrou neblina e faltou hotel'

Assim que o tempo melhorou, as companhias promoveram embarque imediato dos primeiros voos adiados em função de 'atraso meteorológico', como são chamados nos painéis dos aeroportos os retardatários por chuvas, trovoadas e afins. Mas embarcar é uma coisa e decolar, outra: como não havia como liberar todas as aeronaves simultaneamente, alguns passageiros chegaram a entrar no avião para ficar por mais de 1h30 em solo, à espera da 'atualização da documentação dos passageiros'. A lista do voo, àquela altura com várias desistências e novas adesões, já era diferente da elaborada no balcão de embarque.

Após as 18h, com quase todos os voos para São Paulo cancelados até o fim do dia, o saguão de embarque do Aeroporto Santos Dumont transformou-se em um fórum de albergues improvisados. E no Rio da Rio+20 já não havia vagas nos hotéis conveniados com as empresas aéreas."