Sobrinho-neto de Temer foi morto por dever R$ 300

Os dois supostos autores do crime, João Augusto Teixeira, de 32 anos, e Fábio Aparecido de Souza, de 30, ambos residentes na cidade, tiveram as prisões temporárias decretadas, mas estão foragidos. O delegado seccional de Sorocaba, Marcelo Carriel, anunciou ontem o esclarecimento do caso.

Segundo ele, os dois acusados estiveram no estabelecimento de Schincariol, uma oficina de máquinas de terraplenagem, para cobrar a dívida referente à venda de um par de óculos de sol. Nesse momento, a vítima chegou de carro e, ao reconhecer o veículo dos cobradores, deu meia volta. De acordo com o delegado, os dois o perseguiram e Fábio teria disparado um único tiro com uma pistola de calibre 9 mm. A bala perfurou a porta do veículo e atingiu o empresário, que morreu na hora.

A polícia apurou que João e a vítima haviam entrado em luta corporal em dezembro, por causa dessa dívida. Ao ser detido para investigação, João alegou que não estava na cidade no dia do crime e foi liberado.

A polícia descobriu depois que seu carro foi flagrado por uma câmera de monitoramento, naquele dia, próximo do local do crime. Os dois suspeitos fugiram da cidade no início das investigações.