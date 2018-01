Sobrinho-neto de Michel Temer é morto O empresário Antônio Romano Tamer Schincariol, de 34 anos, sobrinho-neto do vice-presidente da República, Michel Temer, foi morto em uma suposta tentativa de assalto na tarde de ontem, em Tietê, interior paulista. Segundo a polícia, ele seguia de carro para casa quando foi baleado. Sem controle, o veículo subiu a calçada e bateu em outro. Até o início da noite, não havia pista do criminoso e a polícia também trabalhava com a hipótese de crime encomendado. Schincariol, que locava máquinas de terraplenagem, era neto de Tamer Miguel Temer, irmão mais velho de Michel Temer.