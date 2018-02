Jean está preso com outros dois suspeitos na 6ª DP (Cidade Nova). Na quarta, ele recebeu a visita de Santos e mais dois advogados. Eles apresentaram um prontuário informando o atendimento de Jean no "mesmo horário do assalto", no Hospital Santa Branca, em Duque de Caxias. A polícia diz que Jean foi preso em flagrante.