Sobrinho de Beira-Mar é libertado pela Justiça A Justiça do Rio autorizou ontem a libertação de Jean Júnior da Costa Oliveira, de 21 anos, sobrinho do traficante Fernandinho Beira-Mar. O rapaz foi preso na quarta-feira sob acusação de integrar o bando que assaltou um ônibus e fez passageiros reféns no centro do Rio, um dia antes. Segundo a decisão, não havia indícios para mantê-lo preso, pois só um policial o reconheceu e ele não foi preso em flagrante.