Sobrevivente de deslizamento em Cunha sai da UTI, diz hospital

A sobrevivente de um deslizamento de terra em Cunha, no interior de São Paulo, que aconteceu no dia 1º deste ano, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital 9 de Julho, nesta quinta-feira, 28.

Segundo boletim do hospital, Alice Moron Silva, de 41 anos, está internada em um quarto. Apesar de ainda não poder caminhar, os médicos que acompanham o quadro clínico dela consideram sua evolução boa. As lesões estão cicatrizadas. Ainda não há previsão de alta.

Alice deu entrada no hospital no dia 2 de janeiro, com quadro de Politraumatismo. No dia 9, ela foi submetida a uma cirurgia ortopédica para fixação das fraturas de coluna e de pelve.

No dia 1º, seis pessoas da família de Aline morreram soterradas, após chuvas atingirem a zona rural de Cunha. A Prefeitura do município decretou estado de calamidade pública no último dia 5.