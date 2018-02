Sobrecarga fez prédio cair, aponta empresa A empresa Tecnologia Organizacional apresentou ontem, em audiência pública na Assembleia Legislativa do Rio, laudo independente com as possíveis causas do desabamento dos três prédios na Avenida 13 de Maio, no centro, em 25 de janeiro. Segundo o parecer, o Edifício Liberdade ruiu a partir de ruptura de pilar na fronte direita superior e o desmoronamento foi causado por "sobrecarga da estrutura devido à ampliação de andares no coroamento do prédio e à inclinação ocorrida na década de 1970".