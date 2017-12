Sobrecarga em gerador deixa Túnel Ayrton Senna sem luz

Dois túneis localizados na zona sul de São Paulo ficaram sem luz durante a madrugada desta quarta-feira, 21, segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A sobrecarga no gerador, causada após falta de energia na região do Ibirapuera nesta madrugada, causou um apagão no Túnel Ayrton Senna, segundo a CET. Até às 9 horas, a luz ainda não tinha sido restabelecida. O Túnel Tribunal de Justiça também ficou sem energia elétrica e teve a energia restabelecida no começo da manhã, de acordo com a CET. Segundo a AES/Eletropaulo, um cabo partido na rede elétrica na região causou a falta de energia, às 4h55. Por volta das 9 horas, apenas um imóvel, localizado entre dois quarteirões da República do Líbano, entre a Avenida Ibirapuera e a Alameda dos Maracatins, continuava sem luz, segundo a Eletropaulo.