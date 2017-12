Sobe para sete número de mortos por dengue no interior paulista

Antes, haviam sido registradas três mortes em Guararapes, uma e Lins, outra em Marília. Embora o diagnóstico médico seja de dengue, a confirmação dos casos depende de exames laboratoriais que ainda não ficaram prontos.

Mais duas cidades - Sorocaba e Penápolis - decretaram estado de emergência nesta quinta-feira em razão do elevado número de casos de dengue. Em Sorocaba, equipes percorrem os bairros com alta infestação do mosquito e inspecionam as casas. Penápolis tem mais de 200 casos confirmados e cerca de 500 notificações a serem investigadas. Já estão em emergência por dengue as cidades de Guararapes, Catanduva e Paraguaçu Paulista.

Os novos casos ocorreram em Catanduva, na região de São José do Rio Preto. Um dos pacientes, um homem de 77 anos, morreu na quarta-feira, outro, de 68, teve o óbito registrado nesta quinta.