Sobe para 7 número de estradas interditadas por causa da chuva

SOROCABA - As chuvas causaram a interdição total de mais duas rodovias estaduais no interior de São Paulo. A Rodovia Aristides de Camargo Barros (SP-157), que liga a região de Itapetininga à Castelo Branco, foi interditada na noite de terça-feira, 16, em Guareí. A chuva abriu uma cratera na cabeceira de uma ponte e levou ao bloqueio da estrada. Também foi interditada totalmente a Rodovia Comendador Américo Emilio Romi (SP-306), em Santa Bárbara d'Oeste, depois que as chuvas desta noite abriram erosões na pista. Na semana passada, 25 pessoas morreram por causa das chuvas na Grande São Paulo e no interior.

Com essas já são sete as rodovias estaduais totalmente interditadas no interior em consequência das chuvas, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER). O órgão informou que as medidas para recuperação dos trechos afetados estão em andamento. O número não inclui as rodovias sob a gestão de concessionárias, como a rodovia Marechal Rondon (SP-300). A única pista está interditada há dois meses no km 237, trecho da Serra de Botucatu, depois de ser destruída pelo deslizamento de uma encosta. O local está em obras.

Estradas municipais e rurais também foram afetadas. Em Mombuca, região de Piracicaba, a chuva danificou a pista e causou interdição parcial da estrada municipal Arlindo Batagin, que liga a cidade a Capivari, nesta madrugada. O temporal também alagou casas e causou estragos na área urbana. Nesta madrugada, uma ponte localizada na Estrada da Graminha, na zona rural de Jaboticabal, voltou a cair um mês depois de ter sido recuperada. Moradores e produtores rurais terão de usar rotas alternativas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outras rodovias importantes foram afetadas por interdições parciais. A Rodovia do Açúcar (SP-75) tinha pontos interditados por alagamentos, na manhã desta quarta-feira (16), em Rio das Pedras, mas os veículos passavam pelas faixas liberadas. As chuvas também causaram interdições parciais na rodovia Washington Luís (SP-310), em Matão, mas o tráfego já foi restabelecido.