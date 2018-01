Sobe para 900 total de famílias afetadas por chuvas em Atibaia

SÃO PAULO - Subiu para 900 o número de famílias afetadas pelos alagamentos em Atibaia, no interior de São Paulo, segundo informações da Defesa Civil municipal desta quarta-feira, 27.

De acordo com o órgão, o excesso de chuvas e o transbordamento das represas Atibainha e Jaguari, do Sistema Cantareira, ajudaram a elevar o nível do Rio Atibaia, de ontem para hoje, provocando os alagamentos. Ainda de acordo com a Defesa Civil, são 150 famílias desalojadas e 66 famílias desabrigadas, em 15 bairros que foram atingidos.

As chuvas fortes das últimas semanas, segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), elevaram a quantidade de água armazenada em várias represas de São Paulo, especialmente as do sistema Cantareira.

A quantidade de chuva ocorrida em dezembro de 2009 e nos primeiros dias de janeiro é excepcional e, em um dos casos (represa Jaguari) é a maior ocorrida nos últimos 70 anos. O caso mais significativo é o das represas Atibainha e Cachoeira que, na manhã de ontem recebiam 70 m por segundo de água dos rios que as formam e retinham cerca de 75% desse volume de água, deixando passar apenas 18 m por segundo para o Rio Atibaia.