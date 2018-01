Sobe para 8 números de vítimas das chuvas de terça em SP

Bombeiros de Itapevi, na Grande São Paulo, encontraram, na tarde desta quarta-feira, 9, o corpo do homem que caiu no Rio Itapevi durante as enchentes de terça-feira. Com isso, subiu para oito o número de mortes provocadas pelos temporais que atingiram a região.

Segundo os bombeiros, a vítima foi localizada por volta das 14h30, em meio a entulhos às margens do rio, no trecho que passa pelo município de Jandira, antes de desembocar no Tietê. Mais cedo, o corpo de um homem de 45 anos, morador de Cajamar, na Grande São Paulo, foi localizado em um córrego no bairro da Vila União.

Ontem, quatro irmãos morreram após a casa em que estavam ser atingida por um deslizamento de terra causado pelo mau tempo, no bairro conhecido com 120, em Santana de Parnaíba.

Em Itaquaquecetuba, uma mulher de 57 anos morreu soterrada após um deslizamento de terra, no bairro Monte Belo. Um catador de papelão também morreu soterrado em um deslizamento de terra seguido de desmoronamento na Favela Jardim Elba, na região do Sapopemba, zona leste de São Paulo.