Sobe para 8 número de suspeitos mortos em ação da PM em Campinas

SOROCABA - A Polícia Civil confirmou tratar-se de mais um suspeito morto em ação da Polícia Militar o corpo de um homem encontrado no Rio Atibaia, nesta quarta-feira, 7, em Campinas, no interior de São Paulo. O cadáver foi achado em uma curva do rio, no distrito de Joaquim Egídio, próximo do local onde outros sete suspeitos foram mortos a tiros, no dia 28 de fevereiro. O corpo foi identificado após perícia no Instituto Médico Legal (IML) de Campinas e colocado à disposição dos familiares.

A ação da PM aconteceu na Estrada Municipal Dona Isabel Fragoso Ferrão, onde os carros com criminosos foram surpreendidos pelo grupo do Batalhão de Ações Especiais (Baep) de Campinas.

A PM monitorava a quadrilha e obteve informação de que o grupo atacaria com explosivos agências bancárias de Joanópolis.

Em um dos carros dos suspeitos foram apreendidos fuzis, pistolas, uma metralhadora e explosivos, além de munição. A Polícia Civil e a Corregedoria da PM apuram a operação.