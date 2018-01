Sobe para 50 número de mortos pelas chuvas no Estado de SP

Subiu para 50 o número de mortos em razão dos temporais que assolam o Estado de São Paulo desde o dia 1º de dezembro do ano passado. O número de municípios em situação de emergência também aumentou de 24 para 25, com a inclusão de São José do Rio Preto.

De acordo com boletim divulgado pela Defesa Civil estadual nesta quarta-feira, 20, além dos mortos, outras 35 pessoas ficaram feridas em todo o Estado. Mais de 17.300 pessoas estão desalojadas - as que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares - e 3.750 estão desabrigados - as que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos.

Ainda segundo o órgão, os temporais já afetaram 123 municípios, dois deles estão em situação de calamidade pública: Cunha e São Luiz do Paraitinga.

Na terça-feira, 19, o prefeito de São José do Rio Preto, Valdomiro Lopes, também decretou estado de calamidade pública em razão dos estragos provocados pelo temporal que atingiu o município na madrugada de segunda, 18, cujos prejuízos devem ultrapassar os R$ 40 milhões. Porém o município ainda não entrou na lista da Defesa Civil estadual.

Já as cidades em situação de emergência são Atibaia, Bofete, Caieiras, Caiuá, Capivari, Chavantes, Franco da Rocha, Getulina, Guararema, Inúbia Paulista, Lucélia, Lourdes, Manduri, Mineiros do Tietê, Mirassol, Osasco, Oscar Bressane, Pardinho, Pracinha, Presidente Venceslau, São José do Rio Preto, São Lourenço da Serra, Santo André, Santo Antônio do Pinhal, Sumaré.