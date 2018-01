Sobe para 480 o número de árvores caídas em SP

Atualizada às 19h10

Esses dados computam, além das 360 árvores caídas na segunda-feira, outras 120 que desabaram em ruas da capital paulista na madrugada e nesta terça-feira. Apesar da ausência de ventos fortes, houve chuva na noite de segunda-feira e isso pode ter contribuído para as novas quedas, avalia a Prefeitura. Até o início da tarde, pelo menos 250 árvores já haviam sido cortadas para desobstrução de ruas e avenidas pela cidade.

Estatísticas da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) indicavam que, por volta das 9h20, ao menos 229 árvores ainda bloqueavam vias da cidade, entre elas avenidas grandes como a Miguel Estéfano, a Brasil, a Indianópolis, a Santo Amaro e a Afrânio Peixoto. As zonas sul e oeste foram as mais afetadas com a demora para a recolha dos troncos.

O Parque do Ibirapuera, na zona sul, onde 25 árvores caíram, foi totalmente reaberto por volta das 8h desta terça-feira, 30. Antes, segundo a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, só a "área cultural" do parque, ou seja, onde ficam a marquise e a bienal, estava aberta. Aquela porção do Ibirapuera não foi afetada pela chuva.