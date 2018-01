Sobe para 34 as cidades em situação de emergência em SP

Balanço da Defesa Civil de São Paulo desta segunda-feira, 1, mostra que chega a 34 o número de municípios que já decretaram situação de emergência por conta das chuvas que atingem o Estado desde o fim do ano passado. As chuvas já provocaram a morte de 69 pessoas e deixaram desalojadas 20.227 pessoas. Outras 5.454 permaneciam desabrigadas, segundo a Defesa Civil.

As cidades em situação de emergência são Álvares Machado, Atibaia, Bofete, Bom Jesus dos Perdões, Caieiras, Caiuá, Carapicuíba, Capivari, Chavantes, Cotia, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Getulina, Guararema, Inúbia Paulista, Itapevi, Lucélia, Lourdes, Manduri, Mineiros do Tietê, Mirassol, Osasco, Oscar Bressane, Pardinho, Pracinha, Presidente Venceslau, Ribeirão Pires, São José do Rio Preto, São Lourenço da Serra, Santa Barbara D'Oeste, Santo André, Santo Antônio do Pinhal, Sumaré. Cunha e São Luís do Paraitinga estão em calamidade pública.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Itapecerica da Serra

Cerca de 150 pessoas interditaram dois trechos da Rodovia José Simões Louro Junior, por volta das 19h horas deste domingo, 31, em protesto contra os constantes alagamentos na região. A rodovia foi liberada por volta das 22 horas.

As chuvas de ontem na região provocaram deslizamento de terra e o desabamento parcial de uma residência, sem deixar vítimas, na Rua Guarani, Jardim do Carmo. A moradia foi interditada e a família transferida para a casa de parentes. Os bairros mais afetados pelos alagamentos foram o Jardim do Carmo e Jardim Crispim.