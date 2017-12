Sobe para 27 nº de feridos em acidente entre ônibus e lotação

Subiu para 27 o número de pessoas feridas no acidente envolvendo um micro-ônibus e um ônibus em Pirituba, na zona oeste de São Paulo, na manhã desta terça-feira, 13. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a maioria das vítimas teve ferimentos leves e foi liberada por volta das 14 horas. Entre elas estava uma criança de um ano.

O número inicial era de que 15 pessoas haviam ficado feridas. Ao todo, 16 pessoas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e 11 pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma pessoa em estado grave foi encaminhada para o Hospital das Clínicas e segue internada.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O acidente aconteceu na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, na altura do número 10.535, por volta das 8 horas. Um micro-ônibus da Cooperativa Transcooper, que fazia a linha Perus-Parque Residencial Lapa, bateu na traseira do ônibus da Viação Santa Brígida, do trajeto Cidade D'Abril-Terminal Piritiba, segundo a SPTrans. Por causa do acidente, o trânsito ficou complicado na avenida durante toda a manhã. A pista só foi liberada por volta das 13h.

(Com Solange Spigliatti, da Central de Notícias)