Sobe para 16 o número de mortos em acidente na Régis

Atualizado às 8h20 do dia 23/12

SÃO PAULO - Subiu para 16 o número de mortos confirmados no acidente com um ônibus de turismo que caiu em uma ribanceira na Rodovia Régis Bittencourt na madrugada deste domingo, 22. A Polícia Civil informou na manhã desta segunda-feira, 23, que Valéria Santos Leite, de 44 anos, estava no ônibus e foi identificada pela família. Ela constava no boletim de ocorrência como "desconhecida", já que não foram encontrados documentos que pudessem informar sua identidade até o registro do BO.

Outra vítima identificada foi Jucinéia Justino Leal, de 42 anos, que estava internada no Hospital Pirajussara. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou a morte no domingo, mas não havia revelado o nome.

O veículo onde as vítimas estavam partiu de Curitiba com 53 passageiros e seguia para o Rio de Janeiro quando saiu da pista no trecho paulista da estrada, em São Lourenço da Serra, km 301. A polícia suspeita que o motorista, que sobreviveu, tenha dormido ao volante.

Na lista, há oito homens e oito mulheres, a maior parte com idade acima dos 50 anos - três vítimas não tiveram a idade informada.

Dos ocupantes do ônibus, treze morreram na hora após o acidente, que ocorreu por volta das 2h. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, 12 vítimas foram levadas para o Hospital Geral de Itapecerica. Uma delas, uma senhora de 58 anos, morreu no local. Uma mulher de 28 anos está com quadro instável, na UTI.

Outras dez vítimas apresentam quadro estável, com ferimentos variados, como fraturas, traumas cranianos e hematomas. São duas mulheres, de 39 e de 14 anos, e oito homens, de 15 a 53 anos, além de um bebê de 1 ano, que se encontrava em observação.

Seis vítimas foram levadas para o Hospital Geral de Pirajussara, em Taboão da Serra, sendo que uma delas morreu.

Alguns feridos também foram levados para o Pronto-Socorro de Embu das Artes, mas ainda não há informações sobre o estado das vítimas.

Lista de mortos:

Regina Célia Nogueira Guimarães, 58 anos

Nelício Mário Engel, 52 anos

João Paulo Souza Lima, 23 anos

João Paulo Quintanilha Cordeiro, 19 anos

João da Silva Lima, 60 anos

Ademilde Guimarães Salles, 60 anos

Julio Cezar de Oliveira Salles, 65 anos

Justa Lindamir dos Anjos, 55 anos

Daniel Pinel de Souza, 60 anos

Maria Aparecida Alves da Silva, 59 anos

Erico Roberto Bittencourt, 30 anos

Iva Pereira da Silva

Gimena Aranda

Marcos de Oliveira P da Silva

Jucinéia Justino Leal, 42 anos

Valéria Santos Leite, 44 anos