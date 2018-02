Sobe para 15 o número de feridos em acidente na zona leste de SP

SÃO PAULO - Uma lotação invadiu uma residência por volta das 12h30 deste domingo, 17, na Rua Inácio Monteiro, no bairro Cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo. De acordo com informações da Polícia Militar, 15 pessoas ficaram feridas, mas não há notícias sobre o estado de saúde delas.

A Polícia Militar não soube dizer de todas as pessoas feridas estavam a bordo do micro-ônibus. O local atingido fica no número 17 da rua. O Corpo de Bombeiros enviou sete viaturas para o resgate e os feridos foram encaminhados para o Pronto Socorro do Hospital Santa Marcelina, Hospital Geral de Guaianazes e Hospital Ermelino Matarazzo.

Até às 17h a polícia não soube dizer em qual Distrito Policial o caso foi registrado. Não há informações sobre o motivo do acidente.