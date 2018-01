Sobe para 15 número de desaparecidos em Itaoca

ITAOCA - Subiu para 27 o número de possíveis vítimas da tromba d'água que atingiu Itaoca, no sudoeste paulista, entre a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira, 13. Conforme dados atualizados no início da tarde desta quarta-feira, 15, pela Defesa Civil e Polícia Civil, além dos 12 corpos já encontrados, outras 15 pessoas estão desaparecidas. No início da tarde, foi encontrado o corpo de um menino no Rio Ribeira, em Iporanga, que pode ser o de José Gonçalves da Mota Neto, de cinco anos, um dos desaparecidos. O corpo foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML).

De acordo com a Defesa Civil, a atualização no número de desaparecidos é feita depois que as equipes conseguem confrontar informações dadas por vizinhos e moradores, já que em alguns casos famílias inteiras desapareceram. Os bombeiros e equipes da Defesa Civil, com o apoio de voluntários, trabalham tanto nas buscas, quanto na remoção dos entulhos, troncos e árvores inteiras carreadas pelas águas.

Lista dos mortos divulgadas pela Polícia Civil:

1- William Henrique Oliveira, 14 anos

2 - Michele Pontes Vieira, 19 anos

3 - Kaoma Emanuele Oliveira dos Santos, 2

4 - Silvano dos Santos, 39

5- Odair José de Oliveira, 35

6- Roseli de Freitas Mota, 39

7- Nayara Lorrana de Souza Oliveira Mota, 11 anos

8- Letícia Freitas Mota de Oliveira, 11 anos

9- Lenita de Oliveira Mota Santana, 53 anos

10- Adelina de Oliveira Mota, 43 anos

11- Valquiria Pontes da Silva Mota. 43 anos

12- Homem não identificado

Lista dos desaparecidos, segundo a Polícia Civil

1- Maicon de Oliveira Freitas Mota, 13 anos

2- Luana de Oliveira Freitas Mota, 5 anos

3- Heder Souza de Oliveira Mota, 16 anos

4- José Gonçalves da Mota Neto, 5 anos

5- Luciano Vieira, 25 anos

6- Adacy José dos Santos, 75 anos

7- Arlindo de Jesus Santos, 39 anos

8- Samuel dos Santos, 15 anos

9- Deocleciano José da Rocha, 75 anos

10 - Ziza Martins dos Santos, 44 anos

11 - Iago Henrique da Mota, 9 anos

12 - Camila Carla Barbosa Franco, 15 anos

13- Marco Fabricio Schward

14- Suelen dos Santos, 9 anos

15- Odorico Morato, 60 anos

Duas pessoas feridas estão hospitalizadas:

1- Dimas de Oliveira Mota, 45 anos

2- João Vitor de Oliveira, 14 anos