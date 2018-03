Sobe para 14 o número de mortes causadas pelas chuvas no Estado de SP

Segundo informações do Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom), cinco mulheres morreram em um soterramento em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Outras duas pessoas foram resgatadas com vida. Em Embu, na região metropolitana de São Paulo, outra pessoa morreu e uma foi socorrida.

Também na região metropolitana de São Paulo, seis pessoas foram atingidas por deslizamentos de terra nos Jardins Rosina, Oratório e Zaira, em Mauá. Três faleceram e dois tiveram ferimentos leves. Os bombeiros continuam as buscas a um desaparecido no Jardim Zaira.

Já na capital paulista, o aposentado Amaro Gabriel do Nascimento, de 76 anos, foi vítima de um soterramento na Rua Nilton Machado de Barros, nº 675, no Capão Redondo, zona sul da capital. Na Rua Virgínia de Araújo, Tremembé, zona norte, outro deslizamento deixou duas pessoas mortas, segundo o Corpo de Bombeiros.

Um morador de rua também morreu na Rua Major Quedinho, região central de São Paulo. Segundo testemunhas, ele foi arrastado pela enxurrada até bater em um carro. O homem foi socorrido à Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos.

Em Tatuí, um motociclista, de 21 anos, foi arrastado pela enxurrada e foi parar embaixo de um veículo, nesta terça-feira, 11.