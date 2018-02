Sobe para 14 número de mortos em acidente Subiu para 14 o número de mortos no acidente com um ônibus que despencou em uma ribanceira anteontem na Rodovia Rio-Teresópolis, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio. Ontem morreram três feridos que estavam hospitalizados. Até a noite, dez pessoas continuavam internadas.