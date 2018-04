Sob queima de fogos, bandidos atacam caixas eletrônicos em SP e Americana

SÃO PAULO - Sob o barulho causado pela queima de fogos da virada de ano, criminosos, no início da madrugada deste domingo, 1, tentaram arrombar um caixa eletrônico do Bradesco, um dos quatro existentes no local, instalado no estacionamento do Supermercado Lopes, na esquina da Avenida Carlos Lacerda com a Rua Otusco, do Jardim dos Ipês, região do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo.

Um dos moradores de um dos prédios da região testemunhou a ação dos bandidos e acionou a PM. Policiais da 5ª Companhia do 37º Batalhão, ao chegarem no local, encontraram a porta de vidro do quiosque do caixa destruída, alguns fogos de artifício próximo à máquina e um suposto explosivo fixado no caixa. Uma equipe do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foi acionada e detonou o material encontrado.

Ao se aproximarem do estacionamento do supermercado, os policiais viram um poste caído na mesma esquina. Uma barraca de camelô foi atingida pelo poste, cuja base, segundo testemunhas, já estava muito danificada e com as ferragens à mostra. Não se sabe ainda se o grupo responsável pela ação no caixa teria batido o eventual veículo da quadrilha contra o poste. Nenhum suspeito foi detido. O caso seria encaminhado para o plantão do 89º Distrito Policial, do Portal do Morumbi.

Americana. No intervalo entre as 23h53 de sábado, 31, e 0h20 de domingo, 1, sob intensa queima de fogos, quatro bandidos, ocupando um Honda Fit prata, pararam em frente ao Supermercado Pague Menos, na Rua Vaticano, no bairro São Domingos, em Americana, interior paulista, desceram do carro, arrombaram a porta do estabelecimento utilizando barras de ferro, estacionaram o veículo dentro da loja e destruíram um caixa do Banco do Brasil detonando explosivos. Três gavetas com dinheiro teriam sido levadas pelo grupo, que foi filmado por duas câmeras de segurança. As placas do veículo não foram alcançadas pelo sistema de monitoramento. Policiais militares do 19º Batalhão do Interior (BPM/I) foram acionados por testemunhas, mas não detiveram suspeitos. O caso foi registrado no plantão da Delegacia de Polícia Participativa, no centro da cidade.

ABC. Às 21h30 de sábado, 31, bandidos tentaram arrombar um dos caixas eletrônicos instalados no hall de entrada da agência do Banco do Brasil na altura do nº 456 da Rua Portugal, na Vila Bastos, em Santo André. Um pé-de-cabra e outras ferramentas foram abandonadas pelos criminosos, que teriam abordado a ação ao perceberem a aproximação da PM. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial da cidade.

Ataques. A reportagem do estadão.com.br apurou pelo menos 145 casos de ataques a caixas eletrônicos em 2011 ocorridos no horário noturno, na Região Metropolitana de São Paulo. Foram 62 ações na capital paulista e outras 83 nas demais cidades da Grande São Paulo. Em 101 dos 145 casos, os bandidos utilizaram explosivos. O saldo foi de 45 pessoas presas, várias delas policiais militares, e 14 mortas em confronto com a polícia. O mês de maio foi o que mais registrou este tipo de crime: foram 31. Este caso de Santo André foi o 14º ocorrido em dezembro, que perde também para os meses de abril e julho, com 16 casos, e junho, com 17 ataques.

Texto atualizado às 5h50