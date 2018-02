Só um preso de SP está em cela federal O único preso do sistema paulista a cumprir pena em presídio federal é o chileno Maurício Hernandez Norambuena, líder do sequestro do publicitário Washington Olivetto. Preso em 2002 e condenado a 30 anos de prisão, ele ficou em São Paulo até 2007, quando foi transferido a Catanduvas, no Paraná. O Chile chegou a pedir sua extradição, pois lá Norambuena tem duas condenações de prisão perpétua. O pedido foi negado pelo governo brasileiro e Norambuena deve permanecer no Brasil até 2032. Outros dois sequestradores que cumpriam pena em São Paulo fugiram de Itaí ao serem liberados na saída temporária do Dia das Crianças em 2010.