Só um consórcio disputa licitação do BRT em Sorocaba

SOROCABA - Um consórcio formado por cinco empresas foi o único a apresentar proposta na concorrência internacional aberta pela prefeitura para a instalação e operação do sistema de ônibus rápido conhecido como BRT (Bus Rapid Transit), em Sorocaba, interior de São Paulo. O edital prevê um contrato de R$ 2,7 bilhões para as linhas norte-sul e leste-oeste, num total de 35 quilômetros. A previsão é de atender até 180 mil usuários por dia.

O único concorrente é o Consórcio BRT Sorocaba, que tem na composição duas empresas que já atuam no transporte coletivo da cidade - a CS Brasil Transporte de Passageiros, do grupo Júlio Simões, e a Mobibrasil, antiga Rodoviária Metropolitana. O envelope com o valor da proposta será aberto após a análise da documentação apresentada pelo consórcio. O contrato deve ser assinado entre abril e maio. O prazo de conclusão das obras será de 18 meses.