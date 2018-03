Só três cidades do interior do País têm tarifa zero A tarifa zero para o transporte coletivo - uma das bandeiras levantadas pelos manifestantes que protestam contra o aumento da passagem em São Paulo - é uma realidade em três cidades do interior do Brasil. Os municípios de Porto Real, no Rio, Ivaiporã, no Paraná, e Agudos, em São Paulo, oferecem a gratuidade do transporte.