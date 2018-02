Só tem tantã! No fundo, no fundo o que todo psicanalista faz no consultório é, de certa forma, ensinar maluco a ser doido, ou seja, a conviver bem com suas esquisitices, sem se perturbar muito com sintomas aparentes. "De perto", como dizia Belchior, "ninguém é normal"! No divã, aprende-se, basicamente, a olhar pra dentro e não se assustar com a paisagem inquietante de um ser humano virado às avessas.