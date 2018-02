'Só tem até hoje, e olhe lá', avisam gerentes Nos postos de gasolina da Grande São Paulo, donos e gerentes eram pessimistas: se a greve continuar, amanhã ninguém terá combustível para abastecer os carros. Ontem, as reservas eram escassas no centro expandido. Em Santo André, no ABC paulista, e em postos das zonas norte e sul, a gasolina acabou à tarde. "Só tem álcool", repetia Emerson Guilherme, gerente na zona norte. "Mas só até amanhã (hoje), e olhe lá."