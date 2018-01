Só pra contrariar! Quem conhece bem o Dunga sabe que ele não tem nada pessoal contra o Neymar, como pode dar a entender sua indiferença ao clamor nacional pela convocação do moleque. O técnico da Seleção não gosta de futebol! Ainda mais quando ele é jogado com alegria, leveza, ousadia e arte - daí sua indisfarçável irritação com esse time do Santos. É que, não fossem os meninos da Vila, o brasileiro teria desistido de vez de ir aos estádios em 2010. E Dunga, como se sabe, também não gosta de torcedor, ainda mais nas arquibancadas!