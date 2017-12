Só perseguição policial atrapalhou retorno do feriado O tráfego foi intenso, com poucos pontos de congestionamento nas principais rodovias do Estado nesta terça-feira, feriado de Nossa Senhora Aparecida. Na Imigrantes, só uma perseguição policial a um carro roubado causou lentidão. Três homens foram presos, depois de bater em três veículos. Na Régis Bittencourt, uma carreta saiu da pista e um atropelamento congestionou 4 quilômetros. Nas demais rodovias, o trânsito fluiu bem.