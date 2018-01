'Só penso em voltar para o nordeste' A aposentada Josefa da Conceição, de 69 anos, só pensa em voltar para o Nordeste depois que o prédio em que morava foi parcialmente destruído pela enxurrada no Morro do Borel, na Tijuca. "Ele foi interditado", lamenta. "É a primeira vez que fico em um abrigo. Na minha idade, não posso recomeçar no Rio."