Só fiscalização garantirá direito, diz associação A Associação Nacional em Defesa dos Direitos dos Passageiros do Transporte Aéreo (Andep) afirmou que sem fiscalização as regras não serão cumpridas. Segundo Claudio Candiota Filho, presidente da entidade, as obrigações já estavam previstas na legislação brasileira, mas não eram exigidas pela Anac. Ontem, por exemplo não havia orientação a passageiros no Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba.