'Só estava ajudando minha ex', diz homem agredido por PM no Pinheirinho

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - O servente de pedreiro Claudio Anésio Martins, de 48 anos, ficou conhecido após ser divulgado na internet vídeo em que aparece sendo agredido por um grupo de policiais militares no domingo, durante reintegração de posse da comunidade do Pinheirinho, em São José dos Campos. Localizado pelo Estado, ele contou que estava ali apenas para ajudar a ex-mulher e acabou atacado porque PMs acharam erroneamente que ele tinha atirado uma pedra.

O que o senhor estava fazendo no momento da agressão?

Eu estava saindo de debaixo da tenda, quando vinham descendo uns quatro, cinco policiais. Daí eles perguntaram para mim por que eu estava jogando pedra neles. Falei "eu não, filho". Como, rapaz, se eu estava acabando de sair da tenda para ir até a rua? Daí um já veio me agredindo.

Como foi a agressão?

O que estava mais à frente tirou o cassetete e veio para cima de mim. A primeira pancada bateu no meu braço. Ergui o braço e ele bateu na minha costela. Na hora em que ele daria outra pancada, coloquei a bolsa na minha frente. Os outros não fizeram nada, mas deram cobertura para o amigo deles.

O senhor guardou os nomes dos policiais?

Não. O pessoal do Pinheirinho não estava por perto, então não poderiam me ajudar se eu precisasse ficar mais ali para anotar o nome. Vi que o único jeito de me defender era correndo para debaixo da tenda. Levantei rapidinho a lona e fiquei ali por dentro. Se não corresse para ali, talvez ele tivesse me batido mais. Daí, o resto poderia vir para cima de mim, como fizeram com um sindicalista. Eles são covardes, viu.

O senhor procurou algum socorro?

Não, porque foi só a pancada. Inchou um pouco. A minha ex-mulher passou um Gelol em mim. Fiquei uns três dias com dor. Ontem, tomei um antibiótico e hoje outro.

Morava no Pinheirinho?

Morei por três anos com a minha ex-mulher, mas estava dando um apoio para ela. Agora, eu moro em Jacareí.

Leia a íntegra da entrevista na edição de O Estado de S.Paulo desta quinta-feira, 26