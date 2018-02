'Só escutei o barulho e um grito. Saímos correndo'

"Eu estava no banheiro, no fundo de casa, com minha irmã e uma vizinha, que estavam na cozinha, e minha sobrinha, no quarto, no segundo andar. Só ouvi o barulho. Então, minha sobrinha gritou: 'É um helicóptero! Saímos correndo", conta Josiel Gomes da Silva, de 27 anos.

Um menino de 10 anos estava sozinho, no computador, na casa ao lado. "Tinha acabado de falar com ele, depois de almoçar, e estava descansando quando ele me ligou, desesperado", conta o pai da criança, o pedreiro Natalino José Ferreira, de 52 anos. "A mãe dele, costureira, trabalha de manhã e ele fica sozinho. Corri para casa mas, no caminho, soube que ele estava bem."

Até o início da noite, a Prefeitura não havia procurado os donos das casas interditadas, segundo os moradores. / B.R.