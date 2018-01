Só em janeiro, aeroporto teve 40 flagrantes O 'Estado' mostrou, no dia 10, que o número de furtos cresceu 26,5% no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, no ano passado em relação a 2011. Foram 1.757 casos, ante 1.389. Segundo a polícia, só em janeiro, foram presas em flagrante 40 pessoas sob a suspeita de cometer furtos em Cumbica. O número de crimes também teve aumento em Congonhas, na zona sul da capital: 401 ante 268, alta de 49,6%. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública.