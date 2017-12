Só cinco Estados regulamentaram sistema até agora Só cinco Estados estão prontos para fazer aulas com simuladores, segundo levantamento do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran): São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul e Acre. Santa Catarina também publicou portaria em dezembro regulamentando essa etapa para obtenção da carteira de motorista, mas não confirmou se ela já vigora.