Só centro e região da Avenida Paulista terão fiscalização

A fiscalização vai verificar três tipos de infrações: não dar a vez ao pedestre na faixa de segurança, não esperar as pessoas a pé terminarem a travessia da rua e não dar preferência ao pedestre quando o motorista vira em uma rua transversal. Os dois primeiros são infrações gravíssimas com multa de R$ 191,53 e perda de 7 pontos na carteira. O último é grave - multa de R$ 127,69 e perda de 5 pontos na CNH.

Serão 154 agentes, que vão se dividir em três turnos ao longo do dia. Segundo a CET, todos receberam treinamento para autuar motoristas que desrespeitam o pedestre. Como orientação, serão postas nos principais cruzamentos (com ou sem semáforo) 142 faixas com os dizeres: "pare antes da faixa", "evite multas e pontos na carteira" e "a faixa é do pedestre". Nos terminais da SPTrans haverá distribuição de panfletos sobre o Programa de Proteção ao Pedestre.