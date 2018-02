Só carros-pipa matam sede em cidades do Piauí São 215 dias sem chuva e 200 municípios em estado de emergência ou calamidade no Piauí. O nível dos reservatórios de água do Estado está abaixo de 30%. Segundo o governo, serão construídas 189 barragens no semiárido para amenizar os efeitos da estiagem, que deverá durar mais três meses. A solução é a compra de água de carros-pipa.