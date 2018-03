Só balseiro improvisado, sem salário, ''une'' a cidade Quem mora ou trabalha do outro lado do Rio Mundaú, que corta Branquinha, ficou isolado depois que a enxurrada levou a principal ponte do município, que ligava o centro à zona rural, onde ficam sítios, fazendas e assentamentos de sem-terra. Para atravessar o rio, as pessoas se arriscam usando uma balsa improvisada pela prefeitura. O barqueiro José Márcio dos Santos, de 21 anos, mostra as mãos calejadas, marcadas pelo prateado do cabo de aço que usa como guia, para controlar a embarcação.