Só 6 de 69 vias sugeridas passaram por revitalização Se os projetos tivessem saído do papel, São Paulo teria hoje quase 70 ruas para chamar de bulevar, incluindo Augusta, José Paulino, Consolação, Mooca, Oriente, Silva Bueno e Teodoro Sampaio. Algumas se inscreveram, por meio de associação de comerciantes, no Programa de Requalificação de Ruas Comerciais, criado em 2003 pela prefeita Marta Suplicy (PT) com o objetivo de promover as revitalizações em parceria com o comércio e a iniciativa privada.