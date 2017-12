Só 3 dos 18 DPs procurados fazem boletim sem o número

SÃO PAULO - Fixados em paredes diferentes, dois cartazes dão o mesmo aviso a quem chega à sala de atendimento ao público do 1.º Distrito Policial (Sé), na Rua da Glória, na Liberdade, região central da capital paulista: “Furto e/ou roubo de celulares (...) só serão registrados com os IMEIs dos respectivos celulares”. Questionado, um policial repete a informação: “Precisa do IMEI tanto na internet quanto aqui”.

A delegacia, que soma 1.672 roubos e 4.582 furtos em geral nos cinco primeiros meses do ano, é uma das cinco visitadas nesta segunda-feira, 20, pelo Estado. Outras 13 foram contatadas por telefone. Do total, 15 contrariam o que a Secretaria da Segurança Pública afirma e não registram casos se a vítima não informar o código do aparelho - cerca de 83,3% dos casos. Três, porém, disseram ser possível fazer o boletim.

Além do 1.º DP, a reportagem foi, sem se identificar, aos seguintes distritos: 2.º (Bom Retiro), 3.º (Campos Elísios), 4.º (Consolação) e 77.º (Santa Cecília), todos no centro. Sem exceções, as delegacias informaram não notificar a ocorrência sem o IMEI. A reportagem não tentou registrar nenhum boletim.

“Tem de ter o IMEI, a ordem do governo é o IMEI”, afirmou um policial do 2.º DP, em referência à resolução SSP-3, de fevereiro. “Se você não consegue (o número), não avança”, justificou. No 3.º DP, outro agente apontou para o computador e disse que o “sistema não aceita” fazer o registro sem o código.

A história se repetiu nas seguintes delegacias, procuradas por telefone: 23.º DP (Perdizes), na zona oeste; 50.º (Itaim Paulista), 30.º (Tatuapé), 42.º (Parque São Lucas), 54.º (Cidade Tiradentes) e 70.º (Sapopemba), zona leste; 36.º (Vila Mariana), 37.º (Campo Limpo) e 48.º (Cidade Dutra), zona sul; e 28.º (Freguesia do Ó), zona norte. Apenas três DPs disseram fazer o registro: 45.º (Vila Brasilândia) e 90.º (Parque Novo Mundo), na zona norte, além do 7.º (Lapa), zona oeste.

Internet. O IMEI é um campo obrigatório no BO eletrônico. Sem ele, a vítima não consegue finalizar a ocorrência envolvendo celular.