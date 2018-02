Só 3 dos 14 bondes do Rio podem rodar Apenas três dos 14 bondinhos de Santa Teresa, no Rio, estão em condições de funcionar, segundo a administradora do sistema. Dos sete bondes reformados, só dois funcionam. Dos outros sete que não sofreram modernização, só um funciona. Os demais esperam manutenção. No sábado, um acidente com um dos veículos deixou 5 mortos e 57 feridos. O serviço, que completa 115 anos amanhã, está suspenso por tempo indeterminado.