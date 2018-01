Só 18 'excluídos' são adotados em evento Como parte da ação "Adoção Sem Preconceito", o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de São Paulo promoveu, no sábado, um desfile com 80 cães. O CCZ fez a ação para estimular a adoção de cães e gatos especialmente os de mais idade, de pelagem curta, rabinho fino, cor preta, e portadores de deficiência - cegos e mutilados. Apesar dos flashes e da participação de cerca de 130 famílias, apenas quatro cachorros foram adotados. Catorze gatos também conseguiram ganhar um novo lar. Quem quiser adotá-los ainda pode entrar em contato com o CCZ (Rua Santa Eulália, 82, Santana, telefone 3397-8900).