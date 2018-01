Smart Fit estima prejuízo superior a R$ 4 milhões por causa de incêndio

SÃO PAULO - A academia Smart Fit estima um prejuízo superior a R$ 4 milhões em sua unidade na República, centro de São Paulo, que pegou fogo na madrugada desta sexta-feira, 9. O espaço foi inaugurado nesta semana.

A empresa também afirma, em nota, que "todo o projeto e construção da unidade Smart Fit República foram realizados seguindo as normas e procedimentos das autoridades" e que "as instalações recém-inauguradas estavam devidamente equipadas com sistema de incêndio, incluindo alarmes, hidrantes, iluminação e extintores".

A academia, no entanto, estava com o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) vencido e não tinha alvará de funcionamento, que é concedido pela Prefeitura. A Smart Fit afirma que um pedido de licença de funcionamento foi protocolado por meio do Sistema de Licenciamento Eletrônico de Atividades (SLEA) da Prefeitura no dia 5 de novembro, o que permitira o funcionamento da unidade por um mês antes de conseguir o alvará.

"Em relação ao AVCB, sua emissão está a cargo do proprietário do imóvel, que compreende também o edifício comercial adjacente", afirma a academia. Segundo o Corpo de Bombeiros, a academia pediu a renovação do documento em julho, mas não teve a solicitação atendida. O edifício residencial ao lado também estava com o AVCB irregular e não havia sequer pedido a renovação, de acordo com os bombeiros.

A Smart Fit diz que a unidade da República ficará fechada até determinação em contrário das autoridades. Nesse período, os alunos poderão frequentar outras unidades do grupo.