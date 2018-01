Skinhead suspeito de matar punk em SP é indiciado por homicídio doloso

SÃO PAULO - O skinhead Guilherme Lozano Oliveira, de 20 anos, suspeito de matar o punk Johni Raoni Falcão Galanciak durante uma briga na zona oeste de São Paulo, no começo do mês, foi indiciado nesta segunda-feira. Segundo a delegada Margarette Barreto, da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância de São Paulo (Decradi), ele foi indiciado por homicídio doloso.

O rapaz, de 19 anos, que estava detido no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHHP) foi transferido para um presídio na capital paulista. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) ainda não tem informação para qual presídio foi feita a transferência.

O confronto entre punks e skinheads aconteceu no dia 3 de setembro em frente ao Carioca Club, em Pinheiros, na zona oeste da capital, pouco antes do show da banda britânica Cock Sparrer. Oliveira diz que estava no local, mas nega que tenha matado Galanciak. A polícia chegou até o skinhead de orientação neonazista, apelidado Guilherme 13 pelos colegas, após ouvir cerca de 20 pessoas que estavam no local da briga.