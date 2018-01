Skatistas param ruas da região central para celebrar Dia do Skate em SP

SÃO PAULO - Os skatistas tomaram as ruas da capital paulista na manhã deste domingo, 22. Segundo informações da Polícia Militar, cerca de 2 mil usuários de skate se concentravam, por volta das 11h, no Elevado Costa e Silva, o Minhocão, na região central, para celebrar o Dia Mundial do Skate, festejado no sábado, 21.

De acordo com a corporação, houve dois movimentos. Um que saiu do vão livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp) e desceu a Rua da Consolação, com cerca de 500 pessoas, e outro com 400 que se formou perto da Praça Roosevelt, tradicional reduto de praticantes da atividade.

Ao se encontrarem no Minhocão, que está fechado para o trânsito de automóveis por ser domingo, a quantidade de skatistas aumentou. A PM informou que o movimento é pacífico. Nas imediações da Rua Amaral Gurgel, que passa embaixo do Minhocão, também havia muitos skatistas.

Alguns chegaram a pegar carona em ônibus.