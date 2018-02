Skatistas desrespeitam placas na Roosevelt

As placas eram uma das principais reivindicações dos moradores da região, que acreditavam que seriam importantes para limitar a área utilizada pelos skatistas. Além delas, a Subprefeitura da Sé se comprometeu a reformar o espaço reservado aos skatistas, onde seriam colocadas pequenas rampas e feitas adaptações nos corrimões para ajudar nas manobras. Essas reformas, no entanto, não foram feitas.

O presidente da Ação Local da Praça Roosevelt, Jader Nicolau Júnior, diz que está marcada para hoje uma reunião com o secretário municipal de Segurança Urbana, Roberto Porto. O encontro servirá para discutir qual será o papel da GCM na orientação dos skatistas. "Não adianta colocar a placa, se a GCM não está envolvida e não sabe o que pode fazer", diz Júnior. "Sem regras estabelecidas, eles não vão agir." Ele afirma que não esperava que a simples instalação das placas pudesse coibir os skatistas e ressalta que a resolução do problema dependerá de "ações conjuntas".

Em nota, a Prefeitura afirmou que as placas "têm caráter educativo e de sugestão de uso". Somente após as obras de adaptação e de separação do espaço é que "haverá acompanhamento e fiscalização para garantir o cumprimento do acordo". /J.D.